Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

16enne si sente male: portato subito in ospedale

E’ stato trasportato in codice giallo al nosocomio di Magenta il 16enne che intorno alle 21.10 ha accusato un malore in via Massimo a Sedriano. Le condizioni del giovane sono parse mediamente critiche ma non è in pericolo di vita.

