Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

17enne ferito in strada finisce in ospedale

Poco dopo le 23.30 un giovane di 17 anni è rimasto ferito mentre si trovava in via San Giacomo a Saronno. A restagli le prime cure la Croce Azzurra di Caronno che lo ha poi trasportato all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Malore a Rho

A Passirana, frazione di Rho, un signore di 73 anni è stato colto da malore in via bUozzi. Immediato l’intervento dell’ambulanza di Rho Soccorso che lo ha portato in codice giallo al nosocomio cittadino.

Auto finisce fuori strada

Auto fuori strada lungo l’A9 Como Milano nel tratto tra il bivio con l’A8 e Lainate. L’incidente è avvenuto introno alle 23.30 ed è rimasta coinvolta una 30enne subito soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno e trasportata all’ospedale di Saronno.