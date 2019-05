Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio i soccorritori sono intervenuti

17enne si sente male

Malore in via Gorizia a Rho intorno alle 21.45. Protagonista un giovanissimo di 17 anni. Il ragazzo, soccorso dall’autolettiga di Rho, è stato portato in codice giallo al nosocomio rhodense.

Anche una 65enne è stata trasportata all’ospedale di Magenta in codice giallo dopo aver accusato un malore. La donna si è sentita male alle 20.20 in via Sturzo a Marcallo Con Casone edema stata immediatamente soccorsa dalla Croce Azzurra di Cuggiono.

Evento violento

Circa 15 minuti prima delle 22 un 29enne è stato protagonista di un evento violento in via dei pioppi a Legnano. A prestargli soccorso l’ambulanza cittadina che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale legnanese.

