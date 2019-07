Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

17enne ubriaco trasportato d’urgenza in ospedale

Poco prima dell’1 l’ambulanza della Misericordia di Arese è intervenuta in via Allende per soccorrere un 17enne. Il giovane si è sentito male dopo aver abusato di alcol. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente a Bareggio, morto poliziotto

Drammatico incidente attorno alle 20 lungo la ex statale 11. Un poliziotto di 44 anni ha perso la vita mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro. Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza della Intersos e dall’automedica e dopo i soccorsi sul posto è stato trasportato al nosocomio Humanitas di Rozzano, dove i medici hanno constatato il decesso.

LEGGI ANCHE: Incidente sulla ex statale 11, morto poliziotto

Incidente sull’A8

Qualche minuto dopo le 3 lungo l’A8, tra Origgio e Legnano, due auto si sono scontrate. Sono rimaste coinvolte tre persone: una giovane di 21 anni e due uomini di 40 e 60 anni. Sul posto sono intervenuta la Misericordia di Arese e la Croce Rossa di Lainate che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Saronno e Legnano in codice giallo.

Due cadute al suolo

La Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta in via Luraghi ad Arese alle 21.10 per prestare soccorso ad un bambino di 6 anni dopo una caduta. Il piccolo è stato poi trasportato in codice giallo al nosocomio di Rho. Codice giallo anche per un 73enne, anche lui caduto al suolo. L’incidente è avvenuto alle 22.40 in via Pavese a Rho e sul posto è intervenuta l’ambulanza cittadina che dopo i primi accertamenti sul posto ha trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo di Milano.