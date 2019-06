Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una in codice rosso per un 17enne ubriaco.

17enne ubriaco trasportato d’urgenza in ospedale

Poco prima delle 2.30 la Croce Rossa di Busto ha soccorso un 17enne in via San Francesco a Olgiate Olona. Il giovane, in evidente stato di ebrezza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio. Poco più di un’ora prima anche un 14enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano in via San Francesco a Olgiate per intossicazione etilica e trasportato in codice giallo al nosocomio di Castellanza.