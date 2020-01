Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

18nne si sente male: portato in ospedale

A Rho, in via Monte Nevoso, qualche minuto dopo mezzanotte un 18enne ha accusato un malore. Prontamente soccorso dall’ambulanza della Misericordia di Arese è stato portato in codice giallo all’ospedale di Rho. Anche a Cerro Maggiore un uomo di 54enne è stato colto da malore poco prima delle 21 mentre si trovava in via Turati. Dopo i primi accertamenti sul posto i soccorritori del 118 lo hanno trasportato al nosocomio di Castellanza.

Infortunio per un 27enne

Infortunio per un 27enne intorno alle 2.30 in via Don Croci ad Abbiategrasso. A prestagli aiuto i soccorritori locali che lo hanno poi trasportato in codice giallo al nosocomio di Rozzano.

Aggressione: coinvolta una 27enne

In via Spech a Vedano Olona la SOS di Olgiate è intervenuta alle 22.25 per soccorrere una 27enne rimasta coinvolta in un’aggressione. Dopo i primi accertamenti è stata trasportata all’ospedale di Tradate.