Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno i soccorritori sono intervenuti due volte, una delle quale per un 18enne ubriaco.

18enne ubriaco trasportato in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso dalla dalla Croce Rossa di Legnano per un’intossicazione etilica. Il giovane infatti, mentre si trovava in piazza Vittoria a Parabiago, si è ubriacato e i soccorritori hanno deciso di trasportarlo all’ospedale di Legnano in codice giallo.

26 si infortuna giocando

Un altro giovane è stato accompagnato al nosocomio. Questa volta si tratta di una persona di 26 anni che si è infortunata durante uno scontro di gioco in via Casati a Magenta alle 21.20 circa. Rho Soccorso, dopo i primi accertamenti, lo ha trasportato all’ospedale cittadino.