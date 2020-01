Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

19enne cade dalla moto e finisce in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è stato portato all’ospedale di Paderno Dugnano dalla Croce Rossa di Garbagnate dopo che intorno alle 20.20 è caduto mentre era a bordo della sua moto in via Lorenzini a Bollate.

Malore a Saronno

Alle 20.30 in via Prealpi a Saronno un uomo di 50 anni è stato colto da malore. A prestargli soccorso la Croce Azzurra di Caronno che dopo i primi accertamenti sul posto lo ha accompagnato al nosocomio saronnese.

32enne cade al suolo

L’ambulanza della Misericordi di Arese è intervenuta introno alle 21.30 in via Stelvio a Garbagnate Milanese per soccorrere un 32enne dopo una caduta. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto il alcun ospedale.