Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per soccorrere una 19enne dopo un incidente.

19enne in ospedale dopo un incidente

Una giovane di 19 anni è finita contro un ostacolo mentre percorreva via Ospiate nella frazione rhodense di Mazzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Incidente tra due auto

Quattro le perone coinvolte nell’incidente tra due auto avvenuto alle 23.45 in via Bainsizza a Caronno Pertusella. La Croce Azzurra è immediatamente intervenuta per soccorrere tre giovani di 23 anni e una quarta persona di 51 anni.

Malore per una 25enne

Una 25enne è stata soccorsa alle 3.44 dalla Croce Bianca in via Garibaldi a Sedriano dopo un malore. I satiri, in seguito ai primi accertamenti sul posto hanno trasportato la ragazza all’ospedale di San Carlo in codice giallo.