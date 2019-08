20enne violento maltratta da tempo i familiari: arrestato dei Carabinieri di Senago.

Era un ragazzo violento. Già autore in passato di ripetute vessazioni e violenze fisiche nei confronti di alcuni famigliari, nella mattina di ieri, mercoledì 20 agosto, un 20enne, impugnando un coltello da cucina si è scagliato contro ilvpadre per futili motivi. La vittima, un uomo di 48 anni, è stato salvato dai militari della Stazione di Senago intervenuti a sedare la lite nella loro abitazione. Il padre del giovane, con lievi lesioni da taglio agli avambracci, è stato medicato e giudicato guaribile in tre giorni. Il figlio invece è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, portato nella Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.