Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

21enne coinvolto in un’aggressione

Alle 2.30 in via Bellingera a Legnano un 21enne è rimasto coinvolto in un’aggressione. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che dopo i primi accertamenti ha trasportato in giovane al nosocomio di Castellanza.

Diversi malori

Intorno alle 22.30 tre persone si sono sentite male a distanza di pochi minuti l’una dall’altra a Bareggio, Motta Visconti ed Abbiategrasso. La prima, una giovane di 21 anni, si trovava in via Santa Maria ed è stata soccorsa dall’ambulanza di Novate e trasportata all’ospedale di Magenta. Il secondo malore è stato accusato da un 61enne in via Gonzaga, subito soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso ma non è stato necessario il trasporto al nosocomio. L’ultima persona è un uomo di 45 anni soccorso dalla Croce Bianca di Magenta in via Cavallotti e trasportato poi all’ospedale magentino.

Grave infortunio sul lavoro

Grave infortunio sul lavoro qualche minuto prima dell’1 nel centro commerciale di via Luraghi ad Arese. Un addetto alle pulizie di 42 anni è rimasto schiacciato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordi di Arese che ha trasportato in codice rosso il ferito all’ospedale San Carlo di Milano. Allertati anche i Carabinieri.

