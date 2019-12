Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per un 21enne con un’intossicazione etilica.

21enne si ubriaca e finisce in ospedale

Intorno alle 22.30 un giovane di 21 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Rho per un’intossicazione etilica. I sanitari sono giunti in via Borsi a Rho e hanno immediatamente accertato le condizioni del ragazzo prima di portarlo all’ospedale rhodense.

Incidente lungo la SS35

Lungo la SS35, nel tratto tra Bollate e Cormano, un ‘auto con a bordo tre uomini di 45, 63 e 82 anni, si è scontrata contro un ostacolo. Sull’incidente sono giunte due ambulanze che hanno trasportato i feriti negli ospedali Niguarda e a Cinisello Balsamo.