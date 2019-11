23enne finisce in ospedale dopo un malore. Stessa sorte anche per un 76enne.

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre i soccorritori della Croce Azzurra di Caronno Pertusella sono intervenuti in via Cavour a Bollate poco dopo le 20 per soccorrere un 76enne. L’uomo, colto da malore, è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Stessa sorte per un 23enne soccorso 20 minuti dopo l’1 in via Novara a Settimo Milanese. Anche lui è stato portato in nosocomio in codice giallo dai soccorritori.