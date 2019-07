Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio i soccorritori sono intervenuti a Bollate, Tradate e Abbiategrasso.

23enne trasportata in ospedale dopo un incidente

Pochi minuti dopo le 3 una giovane di 23 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Varese dopo che in via Rossini a Tradate è finita con la macchina contro un ostacolo. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

Aggredito 24enne

In via Magenta a Bollate un 24enne è stato aggredito intono all’1. A prestargli soccorso è intervenuta la SOS di Novate che dopo i primi accertamenti lo ha trasportato al nosocomio milanese Sacco.

Cade dalla bici: trasportato in ospedale

Un 47enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta dalla Croce Bianca locale dopo un’incisene in bici. L’uomo infatti è caduto intorno alle 22.40 mentre percorreva viale Papa Giovanni XXIII ad Abbiategrasso.