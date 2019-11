Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per soccorre un 24enne dopo un grave malore.

24enne in ospedale per malore: è grave

Poco prima delle 2 l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta per prestare le cure necessarie ad un giovane di 24 anni dopo un malore accusato in via Grandi nella frazione rhodense di Mazzo. Le condizioni del giovane sono subito apparse critiche e per questo motivo gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Sacco di Milano.

Malore in un impianto sportivo

Gli operatori sanitari della Croce Rossa di Busto hanno soccorso nell’impianto lavorativo di viale Europa a Nerviano, intorno alle 21, un 41enne dopo un male. L’uomo è stato portato in codice giallo al nosocomio di Rho per le cure necessarie.

Incidente sulla A9

Un’auto con a bordo un giovane di 28 anni, è andato contro un ostacolo lungo la A9 Como-Milano in prossimità del bivio con la A8 nel tratto tra Origgio e Uboldo. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Saronno ma fortunatamente non hanno ritenuto necessario, dopo gli accertamenti sanitari sul posto, il trasporto in ospedale.