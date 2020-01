Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio i soccorritori sono intervenuti più volte.

25enne intossicato da sostanze pericolose

L’ambulanza della Misericordia di Arese è intervenuta intorno a mezzanotte e mezza per soccorrere in via Allende un 25enne. Il giovane, intossicato da sostanze pericolose, fortunatamente stava bene e dopo alcuni accertamenti sul posto, i soccorritori non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

68enne colto da malore

A Saronno, in piazza Cadorna, un 68enne si è sentito male poco prima delle 22. A prestargli soccorso l’ambulanza della Viola di Cesate che lo ha poi portato al nosocomio cittadino per accertamenti.