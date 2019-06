Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno i soccorritori sono intervenuti tre volte.

25enne si ustiona sul posto di lavoro

Poco dopo le 3 i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono intervenuti in via Fratelli Cervi a Cerro Maggiore per prestare cure ad un giovane di 25 anni. Il ragazzo si è ustionato mentre si trovava al lavoro. Nulla di grave ma il giovane è stato comunque accompagnato in ospedale a Legnano.

Abuso di alcol per un 20enne

Una 20enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano dopo aver abusato di alcol in via Roma a San Vittore Olona intorno a mezzanotte e mezza. La giovane è stata poi accompagnata al nosocomio di Legnano per accertamenti.

Malore in codice giallo

Intorno alle 23.15 un 53enne è stato colto da malore mentre si trovava in via Marco Polo a Corbetta. L’uomo è stato prontamente soccorso dalla Croce Bianca di Magenta e trasportato all’ospedale magentino in codice giallo.

