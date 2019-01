26enne di Solaro minacciata e derubata del cellulare.

26enne minacciata e derubata a Rovellasca

Una 26enne residente a Solaro è stata intimidita e rapinata del cellulare. E’ successo in stazione a Rovellasca dove la giovane stava aspettando il treno per raggiungere Saronno per poi tornare a casa. Il malvivente sembrerebbe essere un giovane extracomunitario. Inizialmente il ragazzo l’avrebbe minacciata facendosi poi consegnare il cellulare prima di scappare. La vittima inizialmente pensava che il giovane fosse in possesso di una pistola mentre pare fosse un sasso. La giovane donna non potendo avvertire nessuno è andata sulla strada e si è fatta aiutare. Di lì a poco sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù.