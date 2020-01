Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

26enne si sente male in stazione

Intorno alle 21.40 la Croce Rossa è intervenuta in piazza stazione a Parabiago per soccorrere una 26enne colpita da malore. I soccorritori appena giunti sul posto hanno iniziato gli accertamenti per capire la gravità delle condizioni di salute della giovane per poi portarla in codice giallo all’ospedale di Castellanza.

Ribaltamento a Mesero

Una donna di 56 anni si è ribaltata con la sua auto intorno alle 23 mentre percorreva la Sp 31 a Mesero. Sul posto la Croce Azzurra di Cuggiono che non ha ritenuto necessario il trasporto della donna in nosocomio.

Malore per un 81enne

In piazza fratelli Cervi a Magenta, un 81enne è stato colto da malore intorno alle 21.30. A prestargli soccorso la Croce Bianca di Sedriano che lo ha poi portato in ospedale a Magenta in codice giallo.