27enne arrestato mentre ripuliva alcuni box di Saronno

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre i carabinieri del NOR della Compagnia di Saronno hanno arrestato in fragranza di reato un 27enne, sorpreso mentre forzava i basculanti dei box di un condominio di via Brianza. Il giovane aveva già rubato alcuni attrezzi da lavoro e una bottiglia di amarone. I militari sono stati allertati da un residente che ha sentito rumori sospetti nel piano interrato. All’arrivo dei Carabinieri il 27 è stato colto in fragranza mentre apriva un ennesimo box. Le due pattuglie hanno bloccato il ragazzo impedendo ogni tentativo di fuga. Forse il malvivente sperava di approfittare del maltempo per operare indisturbato. Cinque i furti contestati.