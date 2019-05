Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte per un 28enne intossicato, un 35enne che ha abusato di alcol e un auto finita fuori strada.

28enne intossicato da sostanze pericolose

Qualche minuto dopo le 20.0 la Croce Rossa di Garbagnate ha soccorso un giovane di 28 anni che si trovava in via Donadeo a Bollate. Il ragazzo, intossicato da sostanze pericolose, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano.

35enne soccorso per abuso di alcol

Un 35enne è stato soccorso dalla Croce Viola di Cesate alle 22 mentre si trovava in via Torino a Senago per abuso di alcol. L’uomo, dopo i primi accertamenti sul luogo, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate.

Auto finisce fuori strada

Auto fuori strada in via Fermi a Garbagnate intorno alle 22.30. Coinvolte due persone: una donna di 32 e un uomo di 39 anni. Entrambi, soccorsi da due ambulanze, sono stati portati al nosocomio di Garbagnate.

