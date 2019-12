30enne di Novate travolge e uccide 60enne mentre attraversa la strada Nuova Vigevanese.

Le ferite erano troppo gravi e Marco Alberti, 60 anni, nato a Verona, non ce l’ha fatta. La macchina, guidata da un 30enne di Novate Milanese, lo ha travolto lungo la ss494, la strada Nuova Vigevanese, all’altezza dell’incrocio con via Galvani, poco prima dell’1 di questa notte.

L’arrivo dei soccorsi e il tentativo disperato di rianimarlo

Immediato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica: i soccorsi hanno provato a stabilizzare l’uomo sul posto, trovato in arresto cardiocircolatorio. Lo hanno rianimato e portato di corsa all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove il personale medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso. Le fratture e le lesioni riportate erano troppo gravi e Alberti non ce l’ha fatta.

I rilievi dei carabinieri

Sono in corso i rilievi dei carabinieri di Corsico, intervenuti sul punto dell’impatto, per ricostruire le esatte circostanze dell’incidente. Il guidatore della vettura, regolarmente assicurata, è stato sottoposto all’alcol test che è risultato negativo. Alberti, che stava scontando una pena in carcere a Bollate per l’omicidio di Antonio Panozzo, un pregiudicato trovato bruciato sotto al cavalcavia della strada dell’Alpo il 15 aprile 1998, si trovava in permesso.