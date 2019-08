Nella notte tra mercoledì 7 giovedì 8 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

30enne finisce contro un ostacolo

Poco dopo mezzanotte e mezza un giovane di 30 anni è andato a scontrarsi contro un ostacolo in via Oderban a Pogliano Milanese. Soccorso dalla Croce Rossa di Lainate, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Malore per un 56enne

In via Ripamonti a Saronno un uomo di 56 anni è stato colto da malore intorno alle 23.10. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Saronno che lo ha poi trasportato al nosocomio di Saronno.