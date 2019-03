Stefano Tarsitano se n’è andato una settimana dopo il malore che lo ha colpito mentre era alla guida. Aveva 31 anni e regalava a chiunque, anche a chi incrociava lungo la strada per pochi istanti, i modi gentili, il carattere umile, ma soprattutto la sua grande passione per la musica e per la batteria. Passione che, condivisa con un gruppo di amici, aveva fatto nascere la band «Chaos Plague», di genere «Prog-Death Metal», con cui in passato Stefano ha condiviso tanti palcoscenici, progetti e sogni. E oggi i suoi cari, per riuscire a sopportare il dolore di una morte così ingiusta e improvvisa a 31 anni, preferiscono immaginarlo dietro alla sua amata batteria mentre dà sfogo a tutto il talento.

31enne muore dopo un malore

Il 31enne era a bordo della sua automobile insieme alla fidanzata quando, all’ora di pranzo, era stato colto da un malore. Stefano era riuscito ad accostarsi davanti al campo sportivo di viale Europa a Tradate evitando di causare un incidente in Varesina. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, tanto da far intervenire un’ambulanza del Sos Mozzate, un’automedica e un elisoccorso partito da Como, che ha trasportato il 31enne in codice rosso a Lecco, dove a distanza di una settimana è deceduto.

La lettera della madre

La mamma di Stefano, Rosella Ferraro Tarsitano, ha voluto ricordare così il figlio scomparso prematuramente: