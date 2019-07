Ieri, domenica 7 luglio, carabinieri della Stazione di Carnago hanno arrestato un 31enne di Castronno, che, sottoposto all’affidamento ai servizi sociali, aveva violato le prescrizioni impostegli.

31enne viene scarcerato ma viola la prescrizione: arrestato

La scorsa settimana un giovane di 31 anni di Castronno è stato scarcerato dalla magistratura di sorveglianza di Varese dopo una condanna per estorsione nei confronti dei suoi familiari. L’indagine era stata portata a termine dalla Stazione di Carnago. A distanza di due giorni però il ragazzo ha violato l’odiane di non commettere altri reati e ha minacciato di morti due suoi coetanei per futili motivi. I carabinieri hanno subito informato l’autorità giudiziaria e hanno ottenuto in poco tempo la revoca del beneficio con l’ordine di ricondurre il reo in carcere.