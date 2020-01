Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

32enne morso da un animale finisce in ospedale

Erano da poco passate le 21 quando un 32enne è stato soccorso dall’ambulanza di Rho. L’uomo si trovava lungo la SP128 a Casorezzo quando è stato morso da un animale. Le sue condizioni non sono apparse gravi ma i soccorritori lo hanno trasportato comunque al nosocomio di Magenta per accertamenti ulteriori.

Investito ciclista 29enne

Poco prima delle 21, in via Bergamo a Caronno Pertusella, un ciclista 29enne è stato investito da un’auto. Sul posto la Croce Rossa di Garabagnate che dopo i primi accertamenti ha accompagnato l’uomo all’ospedale di Saronno in codice verde.

Malore a Tradate

Un 79enne è stato colto da malore a Tradate inoltro alle 23.30 mentre si trovava in via Donizzetti. A soccorrerlo la Croce Rossa di Varese che dopo gli accertamenti sul posto lo ha trasportato all’ospedale cittadino.