33enne si ferisce sul lavoro a Cusago: portato in ospedale.

Poco prima delle 8 di questa mattina un’ambulanza e un’automedica sono intervenute nell’impianto lavorativo di via Marconi a Cusago per soccorrere un 33enne ferito. In seguito agli accertamenti sul posto, i soccorritori hanno portato l’uomo in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.