34enne si ribalta con la sua auto a Canegrate

Poco prima delle 14.30 in via magenta a Canegrate una 34enne si è ribaltata con la sua auto. La giovane ha urtato un cartello stradale e nel rocambolesco sinistro ha perso una ruota. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato la donna all’ospedale di Castellanza ma fortunatamente è uscita illesa dall’auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per girare l’auto, e la Polizia locale congiunta di San Vittore Olona, Canegrate e San Giorgio.