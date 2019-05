Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

39enne si ferisce mentre è a lavoro

Una 39enne è stata soccorsa dall’ambulanza di Rho Soccorso intorno alle 5.30 dopo una ferita riportata mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Clerici a Lainate. La giovane donna è stata portata in codice giallo all’ospedale di Rho.

Due malori nella notte

Alle 21.20 in piazza Giovanni XIII a Magenta un 32enne è stato colto da malore. A prestargli soccorso la Croce Bianca di Magenta che lo ha poi trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti. Due ore dopo anche un 43enne si è sentito male mentre si trovava sulla Sp34 in prossimità di Inverno. L’uomo è stato soccorso dallaCroce Bianca di Magenta all’ospedale di Magenta in codice giallo.

