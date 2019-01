Nei giorni scorsi i Carabinieri di Castiglione Olona, in collaborazione con i militari della Tenenza di Tradate, hanno arrestato un 40enne di Limbiate già noto alle Forze dell’ordine, per rapina.

40enne in cerca di cardellini a Castiglione Olona

Un 40enne di Limbiate ha fatto conoscenza con un altro signore, la futura vittima in questione, tramite un portale dedicato agli acquisti online tra privati. La vittima offriva in vendite dei cardellini, riconosciuti in Italia come specie protetta. I due si sono incontrati a Castiglione Olona nei pressi dell’abitazione della vittima. Durante la contrattazione sono sorti alcuni problemi: pare che l’acquirente avesse proposto una cifra ritenuta troppo bassa dal venditore. Il limbiatese ha quindi estratto una pistola dalla tasca del giubbotto ed ha intimato al venditore di consegnarli quanto aveva indosso. Ne è nata una colluttazione, durante la quale l’aggressore si è impossessato del telefono cellulare del venditore per poi darsi alla fuga. Mentre il 40enne cercava di salire in macchina è stato bloccato dalla vittima. Quest’ultimo, urlando, ha attirato l’attenzione del vicinato. Allertati i Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e, insieme ad una seconda pattuglia della Tenenza di Tradate, disarmato. In quel momento si sono resi conto che l’arma era giocattolo, ma privata del tappo rosso. Le indagini dei Carabinieri continuano per verificare eventuali responsabilità dell’uomo di Castiglione che, nonostante fosse in regolare possesso di autorizzazione all’allevamento dei cardellini , non poteva procedere alla loro vendita.