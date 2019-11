48enne investita in bici a Legnano nel primo pomeriggio di giovedì 21 novembre.

Poco dopo le 14.20 una donna di 48 anni, mentre stava percorrendo via XX settembre a Legnano, è stata investita da un’auto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Legnano che, dopo i primi accertamenti in loco, ha deciso per il trasporto della donna all’ospedale. Fortunatamente la 48enne sta bene, non ha subito gravi conseguenze.