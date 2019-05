Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio i soccorritori sono intervenuti due volte.

51enne precipita in un impianto sportivo

Un 51enne è precipitato mentre si trovava nell’impianto sportivo di via Gramsci a Pero intorno alle 21.20. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Pero che ha trasportato in codice giallo l’uomo all’ospedale San Carlo di Milano.

Qualche minuto dopo le 20, nell’impianto sportivo di via Pertini a Vittuone, la Croce Bianca di Sedriano è intervenuto per soccorrere un 49enne dopo essere caduto. In seguito ai primi accertamenti sul posto, l’uomo è stato accompagnato in codice giallo al nosocomio di Magenta.

