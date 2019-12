Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per prestare aiuto ad un 52enne ubriaco.

52enne ubriaco finisce in ospedale

Grave intossicazione etilica per un 52enne soccorso alle 4 a Pero, in Largo San Francesco d’Assisi. I soccorritori, giunti sul posto, hanno intuito immediatamente l’importante della situazione e hanno deciso per il trasporto in codice giallo dell’uomo all’ospedale San Carlo di Milano. Un’altra intossicazione da alcol si è verificata anche alle 23.50 a Saronno dove un56enne è stato soccorso in via Marzorati dalla Croce Rossa di Saronno e trasportato al nosocomio cittadino.

Incidente con più mezzi coinvolti

Poco dopo mezzanotte si è verificato un incidente lungo la A9 Milano-Como, nel tratto tra Saronno e Turate. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più mezzi. Sul posto è giunta la Croce Rossa che ha soccorso un 27enne e una donna di 33 anni. Immediato il trasporto al nosocomio di Garbagnate Milanese in codice giallo.

Malore in codice giallo

L’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta a Lainate, in via Rho, intorno alle 21.40 per prestare aiuto ad una 69enne colta da malore. Dopo i primi accertamenti la donna è stata trasportata all’ospedale Garbagnate Milanese in codice giallo.