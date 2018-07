Le forze dell’ordine intervenute sul posto sono riuscite a far desistere l’uomo.

53enne tenta di buttarsi nel Villoresi

Ieri sera, martedì 17 luglio, intorno alle 22.15, un uomo di 53 anni ha minacciato di gettarsi nel Villoresi nel territorio di Parabiago. Immediatamente, sulla strada che porta a Busto Garolfo e Casorezzo, sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco, l’ambulanza del Comitato volontari di pronto soccorso di Arluno e i sommozzatori.

L’uomo non si è gettato

Le forze dell’ordine intervenute sul posto sono riuscite a far desistere l’uomo che quindi non si è buttato. Il 53enne è stato poi trasportato all’ospedale di Legnano per gli accertamenti di rito.

