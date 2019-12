Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per soccorrere un 55enne caduto per terra.

55enne cade per terra: è grave

La Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta intorno alle 23.25 in via dei Giovi a Baranzate dopo la caduta al suolo di un 55enne. Vista la gravità delle condizioni di salute, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Malore per un 34enne

Poco dopo le 21.30 un 34enne ha accusato un malore mentre si trovava in via Garibaldi a Sedriano. Sul posto a prestargli soccorso l’ambulanza di Arluno che dopo i primi accertamenti lo ha accompagnato al nosocomio di Magenta in codice giallo.