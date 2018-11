Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 novembre, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

55enne ubriaco soccorso in codice giallo

Qualche minuto dopo le 21.30, in viale Papa Paolo VI ad Abbiategrasso, la Croce Azzurra di Abbiategrasso è intervenuta per soccorrere un 55enne con intossicazione etilica. L’uomo, dopo i primi accertamenti sul posto, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Qualche minuto dopo, intorno alle 21.40, anche un 51enne è stato soccorso dalla Croce Bianca in viale dello stadio a Magenta dopo aver abusato alcol e trasportato al nosocomio magentino.

Due malori, di cui uno in codice giallo

Intorno alle 23, lungo l’autostrada A4 all’altezza dell’area di servizio di Pero Nord, un 46enne è stato soccorso dopo un malore e trasportato all’ospedale Sacco per accertamenti. Sorte simile per una 59enne soccorsa a Malnate dall’ambulanza della Sos in via Fiumi alle 21.40 e trasportata in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

Caduta al suolo

Un 51enne è stato trasportato al nosocomio di Magenta dopo essere caduto, intorno alle 2,30, in via Ceriani a Corbetta ed essere stato soccorso dalla Croce Rossa di Magenta.

