Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

60enne in ospedale per abuso di alcol

Pochi minuti dopo le 22 una persona di 60 anni è stata soccorsa dall’ambulanza di Rho lungo la SS33 all’altezza di Rho. L’uomo aveva abusato di alcol. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato al nosocomio cittadino.

Aggredito un 50enne

Un 50enne è stato aggredito in piazza San Francesco a Turbino. Sul posto per prestargli soccorso è intervenuta la Croce Azzurra. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto all’ospedale.

