73enne si sente male in Posta a Legnano.

Poco prima delle 17 un’anziana di 73 anni è stata colta da malore mentre si trovava alle Poste in via Palestro a Legnano. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Legnano e di un’automedica. Fortunatamente la donna si è ripresa ma è stata comunque accompagnata all’ospedale in codice verde per accertamenti.