84enne investito con il cane a Castano Primo: trasportato in ospedale in gravi condizioni.

84enne investito con il cane a Castano Primo: è grave

Un uomo di 84 anni è stato investito da un’auto – guidata da un’anziano – insieme al suo cane tra via Matteotti e via Grandi a Castano Primo. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto, per capire le dinamiche dell’incidente, anche gli agenti della Polizia locale, oltre ai soccorsi. Poco dopo le 10 di oggi, giovedì 30 maggio, sono giunte sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Magenta e un’automedica. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE