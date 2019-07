Aggressione con l’acido: intervengono i carabinieri della Tenenza di Tradate.

82enne aggredisce con l’acido il vicino di casa

Alle 7 di oggi, giovedì 4 luglio, una donna di 82 anni di Tradate, dopo una discussione scaturita per futili motivi con un vicino lo ha aspettato fuori dalla porta di casa e gli ha lanciato dell’acido comunemente utilizzato per le pulizie domestiche addosso all’uomo, un 37enne. Il condomino è stato raggiunto dal prodotto per la casa “Giovannino lo sturalavandino” al torace, collo e braccio. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata al centro ustioni dell’ospedale Niguarda mentre l’anziana donna è stata denunciata a piede libero per lesioni. Alla base del grave gesto pare ci sia una lite tra vicini, l’ennesima, avvenuta ieri sera.

