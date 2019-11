82enne colto da malore finisce contro un muro: arriva l’elisoccorso: arrivano elisoccorso, ambulanza e carabinieri.

Poco dopo le 16 un uomo di 82 anni, a bordo della sua auto, è finito fuori strada andando a scontrarsi contro un muro mentre percorreva via del pozzo a Castano Primo dopo aver accusato un malore. Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Azzurra di Buscate e l’elisoccorso. Le condizioni dell’anziano sono parse subito gravi a causa del malore e della ferita riportata alla testa. Per questo motivo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, in ospedale di Legnano. Al momento è in prognosi riservata.