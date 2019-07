83enne cade in c asa: arrivano i soccorsi in via Mazzini a San Vittore Olona.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, i soccorritori di APS e AS di Legnano sono intervenuti in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Manzoni a San Vittore Olona per prestare aiuto ad una donna di 83 anni. La signora aveva difficoltà nell’alzarsi dopo essere caduta. Dopo i primi accertamenti sul posto l’anziana è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano dalla Croce Rossa.