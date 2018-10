Una donna 86enne è stata investita poco fa a Saronno in via Monti.

86enne investita mentre era con la badante

Una donna di 86 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Monti. L’anziana è stata urtata da un’auto che svoltava in via Padre Reina. La donna cadendo ha battuto la spalla sull’asfalto. Al momento dell’investimento l’anziana era in compagnia della badante. Sul posto sono presenti la Croce Rossa di Saronno e l’automedica proveniente da Garbagnate Milanese. La donna verrà portata a breve all’ospedale di Legnano in codice giallo.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE ALTRE NOTIZIE

O LEGGI: Pedone investito e incidente all’alba