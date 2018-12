A Fagnano ondata di furti: i ladri entrano dal balcone

furti, balcone

Ladri prendono di mira Bergoro

Nuova ondata di furti nei giorni scorsi. I ladri hanno preso di mira in particolare Bergoro, colpendo una serie di appartamenti nel raggio di poche decine di metri. I primi episodi sono stati segnalati all’interno del complesso residenziale tra le vie Corridoni e Donizzetti: i malviventi sono entrati in abitazioni senza nessuno in casa, probabilmente dopo aver curato l’uscita dei residenti, e hanno messo a soqquadro i locali in cerca di soldi e preziosi. Lo stesso hanno fatto poco distante, entrando in due appartamenti della palazzina di via Sacro Monte dove abitano 12 famiglie, sull’angolo con via Campo dei Fiori. Hanno colpito un’abitazione al terzo piano e poi una seconda al primo piano.

“Sono entrati dai balconi”

I residenti raccontano quello che hanno scoperto a incursione ormai avvenuta, domenica intorno alle 18: «Sembra che ad agire siano stati due individui, più un terzo che faceva il palo fuori, con un cappellino con visiera. Sono entrati dai balconi che danno sulla strada, arrampicandosi da fuori. Una volta dentro hanno messo tutto sotto sopra, anche se poi non hanno rubato quasi nulla. Infine sono scappati uscendo dalle porte di ingresso degli appartamenti, lasciandole aperte, e scendendo le scale prima di fuggire». Sistema di azione, utilizzando i balconi e mettendo tutto in disordine cercando solo soldi e oro, e orario – la fascia pre serale appena dopo il calo dell’oscurità, sono ormai prassi consolidata dei malviventi.

Furto segnalato anche in via Roma

Il picco c’è stato un mese fa, come conseguenza del cambio dell’ora che concede più tempo di buio prima del rientro a casa delle persone. Dopo qualche settimana di tregua, ora ecco ancora furti in paese, in rapida successione: sempre domenica ne sono stati segnalati altri in via Roma, in un condominio, dove pure i ladri si sono arrampicati ai piani superiori dall’esterno, entrando poi dai balconi. E anche a Gorla Maggiore, nella stessa giornata, sono stati denunciati furti tentati o messi a segno in via Mattei e in via Girola. L’allerta torna alta.

per tutte le altre notizie torna alla home page: https://settegiorni.it