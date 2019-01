Incendio in un appartamento a Linate.

A fuoco un appartamento a Lainate

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio, intorno alle 3.30, è scoppiato un incendio in un appartamento in via Rho a Lainate. L’abitazione si trova al primo piano di un edificio, esattamente sopra ad un ristorante. Sembrerebbe sia andata a fuoco la cucina dell’appartamento. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente le tre persone che vi abitano in affitto sono state svegliate dai rumori e dal fuoco così che si sono potute mettere in salvo. Nessun ferito quindi. L’odore acre causato dall’incendio è ancora molto forte nella zona. La casa al momento è inagibile. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei pompieri che hanno prontamente domato le fiamme.

