I migliori bikers mondiali sono pronti a sfidarsi sul tracciato di Lainate

Salti e acrobazie a velocità elevata

Salti, acrobazie e velocità elevata, i migliori bikers mondiali sono pronti a sfidarsi sul tracciato di Lainate. Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 9, sulla pista di pump track del centro sportivo Nelson Mandela di via Circonvallazione, si svolgerà la terza tappa del ‘Red Bull Pump Track World Championship’.

Sabato prove libere, domenica la gara

La giornata di sabato prevede solo prove libere. Domenica il via alle gare: alle 12 partirà la sessione di corse a tempo che decreterà i 32 finalisti della tappa, che si sfideranno poi dalle 15.30 in un testa a testa finale. Alla finale parteciperanno i primi 4 atleti di ciascuna competizione arriveranno in finale. Alle 18.15 è prevista la cerimonia di premiazione.

Venti le tappe del campionato

Il campionato comprende 20 tappe, con inizio in Cile e penultima tappa in India, passando tra Canada e Indonesia, Usa e Sud Africa, Italia e Giappone.