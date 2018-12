Aggressione a Rho nella notte. Intorno alle 4,30 carabinieri allertati per un evento violento in via Torino, vittima un giovane 25enne portato in giallo al San Carlo. E’ l’evento più grave della nottata: per il resto sirene… a riposo.

Infortunio a Pero

Nella serata di domenica 30 infortunio di gioco per un 16enne all’impianto sportivo di via d’Annunzio a Pero: è stato portato in verde al Galeazzi.

Sirene di notte tranquille

Nel tardo pomeriggio di domenica, sulla superstrada che da Magenta porta a Malpensa, incidente nel tratto tra Magenta e l’uscita Mesero sud: uno scontro tra auto ha mandato in ospedale un 25enne, in verde, Sul posto la Polstrada magentina. Nel complesso una serata e una nottata tranquille.

