La fermata di Rho Fiera inserita nella cerchia urbana, il biglietto della metropolitana diminuisce a 2 euro

Dal 15 luglio le nuove tariffe della metropolitana

Dal 15 luglio a Milano il biglietto della Metropolitana aumenta, mentre a Rho diminuisce in quanto la fermata metropolitana di Rho-Fiera è stata inserita nella cerchia urbana.

La soddisfazione del sindaco Pietro Romano

Soddisfazione del sindaco di Rho Pietro Romano per il fatto che la fermata di Rho-Fiera è stata inserita nella cerchia urbana. «Siamo molto soddisfatti di questa decisione: da anni stiamo lavorando per avere un sistema tariffario integrato che non penalizzi Rho – afferma il sindaco Pietro Romano –. L’introduzione della tariffa unificata e del nuovo progetto porta considerevoli risparmi e quindi benefici agli utenti del trasporto pubblico della provincia sia in termini economici che in quelli pratici per i singoli ticket ed abbonamenti, e per l’intero servizio».

A gennaio Romano aveva scritto alla Regione e al Comune di Milano

Dal 15 luglio la riforma prevede su Milano l’aumento del biglietto singolo urbano da 1.50 a 2 euro con l’inserimento di Rho Fiera nella cerchia urbana (quindi il biglietto per i rhodensi passa da 2.50 euro a 2 euro). A gennaio 2019, il sindaco Romano aveva sottoscritto una lettera indirizzata ad Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e a Giuseppe Sala, sindaco di Città Metropolitana di Milano, per chiedere la riapertura a breve termine della discussione per l’approvazione della «Tariffa unica integrata per il trasporto pubblico metropolitano di Milano e del nuovo sistema organizzativo dei trasporti». Oltre a Rho la lettera era stata firmata da altri 47 Comuni.