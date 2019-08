A spasso per Samarate con balestra e freccia: denunciato

A spasso in piazza Monsignor Mantega a Samarate con balestra e freccia: denunciato

Un 50enne disoccupato e pregiudicato è stato denunciato in stato di libertà perché di aggirava per il centro di Samarate impongano una grossa balestra lunga 50 centimetri e una freccia artigianale applicata all’arma lunga 20 centimetri. Al momento delle spiegazioni l’uomo non ha saputo rispondere con motivazioni plausibili. L’arma è stata quindi sequestrata e segnalata alla competente Autorità Giudiziaria.