Resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Dovrà rispondere di queste accuse D.F, 57 anni, di Mozzate. Il ladro d’auto, pluri pregiudicato, è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Treviglio durante un pattugliamento dell’Isola, a Filago.

Bmw X6 rubata a Bergamo

Poco dopo le nove di sera, una pattuglia del Norm Treviglio stava percorrendo via delle Industrie, a Filago, quando ha notato un’autovettura di grossa cilindrata provenire dal centro abitato di Madone a velocità sostenuta. Da un controllo in banca dati, l’auto – una Bmw X6 nera con targa svizzera – è risultata essere stata rubata due giorni prima, davanti ad un noto ristorante di Bergamo città.

La fuga verso il casello

I militari hanno intimato l’alt, al quale il conducente ha risposto accelerando e cercando la fuga. E’ stato quindi diramato l’allarme alle altre pattuglie e anche alla Stradale, dal momento in cui si sospettava che il fuggiasco volesse dirigersi verso l’autostrada A4. E in effetti, il 57enne è arrivato quasi al casello di Capriate.

Tradito dal traffico

A tradirlo è stato il traffico: la lunga colonna l’ha infatti bloccato tra le auto. E i carabinieri sono riusciti a tagliargli la strada, bloccandolo. Ma non era finita: il 57enne ha tentato anche di allontanarsi a piedi, ma è stato subito fermato e arrestato.

Ricettazione e resistenza

Pluri pregiudicato per diversi furti di auto, dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione della Bmw, che già ieri sera è stata restituita al legittimo proprietario. L’udienza davanti al giudice per la convalida è attesa per stamattina.